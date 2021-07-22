Спин-офф «Броска кобры» и «Время» Шьямалана: что смотреть в кино с 22 июля

22 июля в российских кинотеатрах выходят спин-офф франшизы «Бросок кобры» о самом загадочном и смертоносном члене специального отряда G. I. Joe, триллер «Время» М. Найта Шьямалана, мелодрама «Ослик, любовник и я», криминальная комедия «Тайна Сен-Тропе», фильм ужасов «Цензор» и мультфильм «Сипсик».

О чём фильмы, которые вышли на экраны кинотеатров, и какие из них стоит обязательно посмотреть — в еженедельном обзоре NEWS.ru.

«G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз»

Герой спин-оффа «Броска кобры» Снейк Айз всегда одет во всё чёрное, никогда не снимает маску и не разговаривает. Его личность и история не раскрывались заранее. Актриса Самара Уивинг сыграет Скарлетт — главную оперативницу команды G. I. Joe. Режиссёрское кресло занял Роберт Швентке.

imdb.com

По сюжету Снейк Айз спасает наследника древнего японского клана Арашикаге. За это клан открывает ему тайные знания пути ниндзя. Тогда главный герой обретает то, к чему так долго стремился, — свой дом. Однако, когда становятся известны секреты его прошлого, на кону оказываются его честь, преданность и доверие самых близких людей.

Сама франшиза «Бросок кобры» была запущена в 2009 году. Первый фильм снял Стивен Соммерс. Его работу Paramount не оценила: перед выходом фильма в прокат был провален тест-просмотр. «Бросок кобры» собрал самые низкие оценки за всю историю студии, поэтому Соммера уволили. Продюсер Лоренцо Ди Бонавентура говорил, что информация — всего лишь слух, однако дыма без огня не бывает.

За вторую часть взялся Джон М. Чу, который известен по фильмам «Шаг вперёд» (вторая и третья части) и «Иллюзия обмана 2». Картина была готова к релизу в июне 2012-го, но за месяц до премьеры Paramount решила перенести выход боевика на девять месяцев. Говорили, что дело было в конвертации и в съёмках дополнительных сцен с участием Ченнинга Татума, успевшего серьёзно подняться по карьерной лестнице между первым и вторым фильмами.

«Бросок кобры 3», над которым, как говорят, работает Ди Джей Карузо, пока так и не вышел.

«Время»

Фильм «Время» — это новая работа американского кинорежиссёра и сценариста индийского происхождения М. Найта Шьямалана, известного своими мистическими триллерами. Знаменитым его сделали фильмы «Шестое чувство», «Неуязвимый», «Знаки» (с Мелом Гибсоном и Хоакином Фениксом), а также «Таинственный лес» и «Сплит». Новый фильм режиссёра — отчасти ужасы, отчасти семейная драма.

kinopoisk.ru

По сюжету семья отправляется в отпуск на тропический остров. Отдохнув всего пару часов на уединённом пляже, они обнаруживают, что повзрослели на несколько лет, а вся жизнь теперь — это один день.

«Время» является одним из самых ожидаемых фильмов года и точно самым главным на этой неделе. Сценарий, написанный также Шьямаланом, был создан по мотивам французского графического романа «Песчаный замок» Пьера Оскара Леви и Фредерика Петерса. Критики описывали комикс как экзистенциальный хоррор в духе Ларса фон Триера, смесь Кафки и сериалов «Сумеречная зона» и «Остаться в живых».

Главные роли в киноленте исполнили Гаэль Гарсиа Берналь, Вики Крипс, Руфус Сьюэлл, Элайза Сканлен и другие.

Примечательно, что концовки прошлых популярных картин Шьямалана были отрицательно приняты западными кинокритиками. Однако за последние несколько лет режиссёр пережил своего рода возрождение благодаря фильму «Сплит» и его сериалу на AppleTV + «Дом с прислугой». «Время», снятый во время пандемии, покажет, извлёк Шьямалан уроки из своих ошибок или нет.

«Цензор»

Ещё один фильм ужасов на этой неделе — «Цензор». Это история чиновницы, которая пересмотрела хорроров. Кинолента, пожалуй, заняла место самого атмосферного британского ужастика и определённо стоит просмотра на этой неделе. К тому же это режиссёрский дебют Прано Бэйли-Бонд (она сама также снялась в своей картине: играет одну из окровавленных жертв в фильмах, которые цензурирует главная героиня Энид).

kinopoisk.ru

Энид работает цензором и хорошо знает фильмы ужасов. Много лет назад во время игр в лесу неизвестный похитил её сестру. И вот во время очередного просмотра кинолент Энид видит её. На экране не только сестра героини, но и некоторые детали злополучного дня.

«Цензор» использует в качестве фундамента исторический контекст, придающий смысл и глубину рассказанной на экране новелле. Речь идёт о реальных событиях Великобритании 70-х, когда произошло резкое ужесточение цензуры в отношении фильмов ужасов. Одним из основных поводов для этого стали предположения, что рост преступности может зависеть от слэшеров — фильмов ужасов, для которых характерно наличие убийцы-психопата. Мол, сначала всё происходит в кино, а потом и в реальной жизни. Тогда массовое распространение домашних видеомагнитофонов и лазейка в законе о классификации кинопродукции подтолкнули многих кинодеятелей поднять проблему. Про это сняты «Убийцы с электродрелью», «Лунные убийцы», «Страдайте, маленькие дети» и другие киноленты.

Что касается вплетения данной проблемы в сюжет, здесь ей уделили всего один поворот. Мужчина, с особой жестокостью перебивший всю свою семью, якобы смотрел фильм, недавно одобренный Энид. Начальник зол, а жизнь Энид превратилась в кошмар: днём ей названивают журналисты, а ночью — угрожающие расправой незнакомцы. Тут она впервые начинает терять самообладание.

«Тайна Сен-Тропе»

Французская криминальная комедия «Тайна Сен-Тропе» даст перевести дух после просмотра ужасов. И хотя убийство — далеко не повод для смеха, в этом фильме это совсем не так. Попробуйте сдержать улыбку, когда преступление происходит среди харизматичных богачей на курорте Сен-Тропе. Дело расследует глуповатый, но очень эксцентричный сыщик. Чтобы распутать дело, горе-детектив прикинется дворецким и спрячется за спинами высокомерных знаменитостей.

kinopoisk.ru

В ролях — бессменные партнеры по Астериксу и Обеликсу — Кристиан Клавье и Жерар Депардье. Режиссёром выступил Николя Бенаму, известный по фильму «Superнянь».

«Сипсик»

Детей на этой неделе порадует мультфильм «Сипсик». История о взрослении шестилетней Руби растрогает даже уставших после работы родителей. Девочка переживает расставание со старшим братом Марком: он уезжает учиться в другую школу. Марк, которому тоже тяжело даётся переезд, пытается успокоить сестру и делает ей тряпичную куклу Сипсик. Однако она оказывается не простой игрушкой. Сипсик оживает и поддерживает Руби.

kinopoisk.ru

В мире мультфильм вышел ещё в феврале 2020-го, а до России добрался только сейчас. Персонаж Сипсик был создан ещё раньше: он является образом из эстонской детской литературы прошлого века. Его создатель, писатель Эно Рауд, в 60-е годы посвятил Сипсику целый цикл рассказов, а со временем кукла стала одним из символов детской литературы Эстонии.

«Ослик, любовник и я»

Подборку на этой неделе завершает фильм «Ослик, любовник и я» Каролины Виньяль. Фильм в этом году успел покорить национальную кинопремию Франции «Сезар». Кинолента получила семь номинаций, среди которых «лучший фильм», «лучший сценарий», «лучший актёр второго плана» и другие. Победу забрала Лор Калами, исполнившая в фильме главную роль (она стала лауреатом премии в номинации «лучшая актриса»).

kinopoisk.ru

Это история об учительнице начальных классов. Антуанетта ждала выходных, чтобы провести их со своим любовником, отцом одного из учеников. Вот только у любовника есть жена, и она решила, что семье следует отправиться в путешествие по югу Франции как раз в эти выходные. Антуанетта не хочет мириться с реальностью и отправляется за ними. Компанию ей составил ослик Патрик.