Спайк Ли извинился за поддержку Вуди Аллена

https://static.news.ru/photo/b514df00-ae6b-11ea-8bf3-fa163e074e61_660.jpg Спайк Ли Фото: Mickael Chavet/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Режиссёр Спайк Ли извинился за поддержку своего коллеги Вуди Аллена, которого приёмная дочь обвиняет в сексуальных домогательствах.

Я не терплю и не поддерживаю сексуальные домогательства и насилие. Такое отношение наносит большой ущерб, который нельзя свести к минимуму, — написал Спайк Ли в Twitter.

Он извинился перед людьми и подчеркнул, что сказанные им слова о Вуди Аллене были неправильными.

I Deeply Apologize. My Words Were WRONG. I Do Not And Will Not Tolerate Sexual Harassment, Assault Or Violence. Such Treatment Causes Real Damage That Can't Be Minimized.-Truly, Spike Lee. — Spike Lee (@SpikeLeeJoint) June 13, 2020

Ранее Спайк Ли пришёл на радиостанцию 710 WOR для продвижения своего сериала «Пять корешей». Там он выступил против бойкота Аллена, подчеркнув, что давно дружит с режиссёром.

Я просто хотел бы сказать, что Вуди Аллен — по-настоящему великий режиссёр, он не заслужил этого бичевания. Думаю, что когда мы оглянемся назад через несколько лет, мы убедимся в этом чуть ли не убийстве, — заявил тогда Спайк Ли.

Приёмная дочь Аллена Диллан Фэрроу обвинила его в сексуальном насилии. По её словам, в семилетнем возрасте, в 1992-м году, режиссёр домогался до неё. Аллен неоднократно отрицал эти обвинения. Были проведены два полицейских расследования, которые не доказали вину режиссёра. Тем не менее многие актёры отказались от сотрудничества с ним.

NEWS.ru писал, что Аллен назвал такое поведение актёров глупостью. Он подчеркнул, что они понятия не имеют о фактах и цепляются за выгодную им безопасную позицию.