Спайк Ли извинился за поддержку Вуди Аллена

Ранее Спайк Ли пришёл на радиостанцию 710 WOR для продвижения своего сериала «Пять корешей». Там он выступил против бойкота Аллена, подчеркнув, что давно дружит с режиссёром.
Я просто хотел бы сказать, что Вуди Аллен — по-настоящему великий режиссёр, он не заслужил этого бичевания. Думаю, что когда мы оглянемся назад через несколько лет, мы убедимся в этом чуть ли не убийстве, — заявил тогда Спайк Ли.
Приёмная дочь Аллена Диллан Фэрроу обвинила его в сексуальном насилии. По её словам, в семилетнем возрасте, в 1992-м году, режиссёр домогался до неё. Аллен неоднократно отрицал эти обвинения. Были проведены два полицейских расследования, которые не доказали вину режиссёра. Тем не менее многие актёры отказались от сотрудничества с ним.
NEWS.ru писал, что Аллен назвал такое поведение актёров глупостью. Он подчеркнул, что они понятия не имеют о фактах и цепляются за выгодную им безопасную позицию.