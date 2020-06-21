Создатели «Зверополиса» снимут мультфильм о бразильских волшебниках

https://static.news.ru/photo/981fb6fe-b389-11ea-a93f-fa163e074e61_660.jpg Кадр из мультфильма «Зверополис» Фото: Walt Disney Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Авторы мультфильма студии Walt Disney «Зверополис» Джаред Буш и Байрон Ховард работают над новой анимационной картиной, действие которой будет происходить в Бразилии.

В центре повествования молодая девушка и её семья. Причём, родные главной героини, в отличие от неё, магическими способностями. Рабочее название мультфильма – «Очарование».

Сценарий Джаред Буш пишет вместе с драматургом Чариз Кастро Смит. В фильме будут звучать песни композитора Лин-Мануэля Миранды, который ранее писал музыку для «Моаны» и «Мэри Поппинс возвращается». Остальные подробности не раскрываются. Дата выхода мультфильма на экраны пока не определена, сообщает Collider.

«Зверополис» (Zootopia) был снят в 2016 году. Фильм рассказывает о современном городе, населённом различными животными, от огромных слонов до крошечных землероек. Главными его героями являются крольчиха Джуди Хопс и лис Ник Уайлд, которые работают в полиции и раскрывают дела о пропавших животных. Картина в 2017 году получила «Оскар» в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм».

Ранее NEWS.ru писал, что в Сети появились кадры первого полнометражного 3D-аниме студии Хаяо Миядзаки. Мультфильм под названием «Ая и ведьма» снимается по книге Earwig and the Witch Дианы Уинн Джонс, известной как создательница «Ходячего замка». Главной героинея является девочка-сирота по имени Эрвиг, живущая в приюте. Однажды её удочеряет пара, после чего Эрвиг узнаёт, что её приёмная мать — ведьма.