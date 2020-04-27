Создатели «Мстителей: Война бесконечности» показали фотографии со съёмок

https://static.news.ru/photo/3388520a-886e-11ea-ba0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marvel Studios/ZUMAPRESS.com/GLobal look Press

Авторы фильма «Мстители: Война бесконечности» вселенной Marvel показали фотографии со съёмок картины.

Создатели проекта устроили его совместный просмотр с поклонниками в Twitter и поделились некоторыми деталями работы над лентой. Например, зрителям показали Доктора Стрэнджа в костюме Железного человека.

Stephen McFeely has shared an unused idea of Doctor Strange in the Iron Man suit in AVENGERS: INFINITY WARâ during the #QuarantineWatchParty . (Source: @ComicBook ) pic.twitter.com/fevGnN04Et — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 27, 2020

Как напомнил DTF, художник Фил Сандерс рассказал, что Тони Старк и Стрэндж должны были обменяться костюмами в одном из эпизодов, но в итоге эту сцену не стали включать в фильм.

Кроме того, участники просмотра смогли увидеть снимок полноразмерного пенопластового Халкбастера, которого использовали на площадке.

Как писал NEWS.ru, пользователь сайта Reddit показал, как бы выглядели в старости персонажи киносерии «Мстители» вселенной Marvel. Поклонник франшизы по сути «состарил» портреты актёров Роберта Дауни-мл., Криса Эванса, Марка Руффало, Скарлетт Йоханссон, Криса Хемсворта и Джереми Реннера.