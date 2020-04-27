Кино

Создатели «Мстителей: Война бесконечности» показали фотографии со съёмок

12:57, 27 апреля 2020 177
Фото: Marvel Studios/ZUMAPRESS.com/GLobal look Press

Авторы фильма «Мстители: Война бесконечности» вселенной Marvel показали фотографии со съёмок картины.

Создатели проекта устроили его совместный просмотр с поклонниками в Twitter и поделились некоторыми деталями работы над лентой. Например, зрителям показали Доктора Стрэнджа в костюме Железного человека.

Как напомнил DTF, художник Фил Сандерс рассказал, что Тони Старк и Стрэндж должны были обменяться костюмами в одном из эпизодов, но в итоге эту сцену не стали включать в фильм.

Кроме того, участники просмотра смогли увидеть снимок полноразмерного пенопластового Халкбастера, которого использовали на площадке.

Как писал NEWS.ru, пользователь сайта Reddit показал, как бы выглядели в старости персонажи киносерии «Мстители» вселенной Marvel. Поклонник франшизы по сути «состарил» портреты актёров Роберта Дауни-мл., Криса Эванса, Марка Руффало, Скарлетт Йоханссон, Криса Хемсворта и Джереми Реннера.

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