Создатели «Мстителей: Война бесконечности» показали фотографии со съёмок

Авторы фильма «Мстители: Война бесконечности» вселенной Marvel показали фотографии со съёмок картины.
Создатели проекта устроили его совместный просмотр с поклонниками в Twitter и поделились некоторыми деталями работы над лентой. Например, зрителям показали Доктора Стрэнджа в костюме Железного человека.
Кроме того, участники просмотра смогли увидеть снимок полноразмерного пенопластового Халкбастера, которого использовали на площадке.
Как писал NEWS.ru, пользователь сайта Reddit показал, как бы выглядели в старости персонажи киносерии «Мстители» вселенной Marvel. Поклонник франшизы по сути «состарил» портреты актёров Роберта Дауни-мл., Криса Эванса, Марка Руффало, Скарлетт Йоханссон, Криса Хемсворта и Джереми Реннера.