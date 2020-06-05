«Союзмультфильм» прокомментировал новый эскиз Волка из «Ну, погоди!»

Представители компании «Союзмультфильм» прокомментировали эскиз нового образа Волка из мультсериала «Ну, погоди!». Ранее рисунок раскритиковали пользователи соцсети.
Сотрудники студии заявили, что эскиз не окончательный, это всего лишь один из вариантов художников. Над визуальным решением персонажа команда активно продолжает работать,
Поскольку новый мультсериал будет не прямым продолжением популярной классической версии, созданной режиссёром Вячеславом Котёночкиным, а перезапуском (ребутом), то творческая группа проекта находится в поиске современного графического стиля, — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что уже создано более 50 эскизов героя. В новой версии мультфильма образы Зайца и Волка изменятся и станут актуальнее, понятнее современному поколению, писал NEWS.ru.
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