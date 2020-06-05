«Союзмультфильм» прокомментировал новый эскиз Волка из «Ну, погоди!»

https://static.news.ru/photo/91b6503e-a722-11ea-8a23-fa163e074e61_660.jpg Кадр из мультфильма «Ну, погоди!» Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Представители компании «Союзмультфильм» прокомментировали эскиз нового образа Волка из мультсериала «Ну, погоди!». Ранее рисунок раскритиковали пользователи соцсети.

Сотрудники студии заявили, что эскиз не окончательный, это всего лишь один из вариантов художников. Над визуальным решением персонажа команда активно продолжает работать, передаёт РИА Новости.

surgutonline86/vk.com

Поскольку новый мультсериал будет не прямым продолжением популярной классической версии, созданной режиссёром Вячеславом Котёночкиным, а перезапуском (ребутом), то творческая группа проекта находится в поиске современного графического стиля, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что уже создано более 50 эскизов героя. В новой версии мультфильма образы Зайца и Волка изменятся и станут актуальнее, понятнее современному поколению, писал NEWS.ru.