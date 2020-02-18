https://static.news.ru/photo/ceb3b73e-5262-11ea-b252-fa163e074e61_660.jpg Фото: Walter Bibikow/Danita Delimont/Global Look Press

Компания Sony Pictures India запустила в производство болливудский ремейк фильма «Беги, Лола, Беги» немецкого режиссёра Тома Тыквера. Новый проект получил название Loopa Lapeta.

В индийском варианте картины главные роли сыграют Тапси Панну и Тахир Бхасин, сообщает The Hollywood Reporter. Режиссёрское кресло займёт Акаш Бхатиа, сценарий напишет Кетан Педгаонкар.

Съёмки фильма начнутся в апреле, премьера намечена на 29 января 2021 года. Оригинальная картина вышла в 1998 году. Главные роли исполнили Франка Потенте и Мориц Бляйбтрой.

Как писал NEWS.ru, киностудия Disney намерена перевыпустить мультфильм «Бэмби» 1942 года. К работе над ремейком планируют привлечь сценаристов, участвовавших в создании фильмов «Капитан Марвел» и «Изгой-один. Звёздные войны: История».