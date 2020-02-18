Компания Sony Pictures India запустила в производство болливудский ремейк фильма «Беги, Лола, Беги» немецкого режиссёра Тома Тыквера. Новый проект получил название Loopa Lapeta.
В индийском варианте картины главные роли сыграют Тапси Панну и Тахир Бхасин,
Съёмки фильма начнутся в апреле, премьера намечена на 29 января 2021 года. Оригинальная картина вышла в 1998 году. Главные роли исполнили Франка Потенте и Мориц Бляйбтрой.
Как писал NEWS.ru, киностудия Disney намерена перевыпустить мультфильм «Бэмби» 1942 года. К работе над ремейком планируют привлечь сценаристов, участвовавших в создании фильмов «Капитан Марвел» и «Изгой-один. Звёздные войны: История».
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