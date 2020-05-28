Кино

Снайдер показал кадр со злодеем режиссёрской версии «Лиги справедливости»

13:43, 28 мая 2020 12
Фото: comicbasics.com

Американский постановщик Зак Снайдер опубликовал кадр со злодеем Дарксайдом из фильма «Лига Справедливости». В режиссёрской версии картины он должен стать главным антагонистом.

Дарксайд так и не попал в финальную редакцию ленты, над которой работал Джосс Уидон. Снайдер планирует воплотить свою изначальную задумку.

Он появится... на HBO Max, — написал кинематографист.

В 2016 году Снайдер после окончания съёмок не смог участвовать в постпродакшене картины из-за трагедии в семье — его дочь покончила жизнь самоубийством. Его место занял режиссёр «Мстителей» Джосс Уидон, который завершил ленту. Поклонники вселенной DC отметили, что стили постановщиков различаются и работа Снайдера должна была выйти мрачнее. В итоге фильм вызвал смешанную реакцию и зрителей, и критиков.

Как писал NEWS.ru, председатель совета директоров компании WarnerMedia и глава стримингового сервиса Боб Гринблатт заявил, что бюджет производства режиссёрской версии «Лиги справедливости» будет больше $30 млн. Картину планируется выпустить в 2021 году.

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