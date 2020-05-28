Снайдер показал кадр со злодеем режиссёрской версии «Лиги справедливости»

В 2016 году Снайдер после окончания съёмок не смог участвовать в постпродакшене картины из-за трагедии в семье — его дочь покончила жизнь самоубийством. Его место занял режиссёр «Мстителей» Джосс Уидон, который завершил ленту. Поклонники вселенной DC отметили, что стили постановщиков различаются и работа Снайдера должна была выйти мрачнее. В итоге фильм вызвал смешанную реакцию и зрителей, и критиков.
Как писал NEWS.ru, председатель совета директоров компании WarnerMedia и глава стримингового сервиса Боб Гринблатт заявил, что бюджет производства режиссёрской версии «Лиги справедливости» будет больше $30 млн. Картину планируется выпустить в 2021 году.