Снайдер показал кадр со злодеем режиссёрской версии «Лиги справедливости»

https://static.news.ru/photo/2cad5da6-a0d1-11ea-8f76-fa163e074e61_660.jpg Фото: comicbasics.com

Американский постановщик Зак Снайдер опубликовал кадр со злодеем Дарксайдом из фильма «Лига Справедливости». В режиссёрской версии картины он должен стать главным антагонистом.

Дарксайд так и не попал в финальную редакцию ленты, над которой работал Джосс Уидон. Снайдер планирует воплотить свою изначальную задумку.

Он появится... на HBO Max, — написал кинематографист.

He's coming... to HBO Max pic.twitter.com/tthWwAqzWp — Zack Snyder (@ZackSnyder) May 27, 2020

В 2016 году Снайдер после окончания съёмок не смог участвовать в постпродакшене картины из-за трагедии в семье — его дочь покончила жизнь самоубийством. Его место занял режиссёр «Мстителей» Джосс Уидон, который завершил ленту. Поклонники вселенной DC отметили, что стили постановщиков различаются и работа Снайдера должна была выйти мрачнее. В итоге фильм вызвал смешанную реакцию и зрителей, и критиков.

Как писал NEWS.ru, председатель совета директоров компании WarnerMedia и глава стримингового сервиса Боб Гринблатт заявил, что бюджет производства режиссёрской версии «Лиги справедливости» будет больше $30 млн. Картину планируется выпустить в 2021 году.