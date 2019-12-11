Итак, канал ТНТ дал старт российскому показу самого популярного телесериала на Украине. Собственно, тот, кто хоть мало-мальски интересуется ходом истории в соседнем государстве, прекрасно наслышан, как образ простого учителя Голобородько, ставшего на протестной волне президентом, настолько сросся с исполнителем его роли Владимиром Зеленским, что популярный комик и в правду возглавил Незалежную. Так сказка телесериала стала политической былью Украины.

И хоть придя к власти, Зеленский не ездит на новую работу на велосипеде, подобно своему герою, зрители, ставшие его же ядерным электоратом, нет-нет да и сравнят прототип с реальным действующим лицом. И сейчас далеко не всегда такое сравнение идёт на пользу лицу реальному.

Конечно, подобно известному телекомментатору, так и хочется оценить спонтанный выход на наши маленькие экраны сериала ставшей уже мемом фразой: «Совпадение? Не думаю!». Начало показа, совпавшее с завершением вежливой встречи в Париже, вполне может рассматриваться в качестве некоторого жеста доброй воли, поворотного момента в реакции на украинские события. Сказал же президент Путин, что надо своими проблемами больше заниматься, а не соседскими. Вот развлекательный канал ТНТ и проявил инициативу, дав возможность и нашему широкому зрителю понять и оценить эмоциональные истоки нынешней украинской власти. Как говорится, удачный экспромт должен быть хорошо подготовлен.

Кадр из сериала «Слуга народа» Студия Квартал 95

И как бы пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не утверждал, что ТНТ, мол, частный канал, а потому вертит всё как бог на душу положит, известно же, что канал контролируется не просто людьми, близкими к самому лидеру, но и входящими в придуманное политологами «политбюро 2:0». А значит, вряд ли канал, яркого представителя которого уже приглашают на встречу с премьером Медведевым, мог позволить себе такую самодеятельность. Но и ТНТ для демонстрации выбрали с намёком, поскольку служит он традиционно для показов комедийного «мыла».

Есть, конечно, и финансовый нюанс, поскольку такая демонстрация — это прямой доход для оплота Зеленского, студии «Квартал 95», выросшей из команды КВН и сделавшей его главного аниматора, а ныне президента, долларовым миллионером. Впрочем, крутят же у нас по всем каналам другое творение «Квартала» — сериал «Сваты». Так что без дохода в России команда украинского лидера никогда не остаётся.

Вот и выходит, что пока на Украине запрещают подряд наши фильмы, в России выпускают очередной украинский сериал. Пусть и наш зритель посмотрит и решит, насколько персонажи, сделавшие себе имя на пародиях, готовы к самостоятельной политической деятельности. А то ведь и у нас горячие головы стали сватать чуть не в президенты разговорившегося Максима Галкина...