Слепаков спродюсировал сериал о самоизоляции с Бондарчуком и Деревянко

https://static.news.ru/photo/e5b25f54-a4b4-11ea-8827-fa163e074e61_660.jpg Семён Слепаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский продюсер и шоумен Семён Слепаков представит сериал «Окаянные дни», рассказывающий о самоизоляции. Проект выйдет на стриминговом сервисе Premier.

Шоу будет представлено в формате screenlife, который подразумевает, что действия происходящего будут разворачиваться на экране телефона или монитора компьютера.

«Окаянные дни» — это 10 уникальных историй, снятых в формате screenlife, рассказывающих о том, что происходило с жителями нашей страны во время карантина, — говорится в сообщении.

В шоу сыграли Анна Михалкова, Фёдор Бондарчук и Павел Деревянко. Вместе со Слепаковым сценарий написал соавтор «Домашнего ареста» Максим Туханин, сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-кинотеатр.

Как писал NEWS.ru, студия «Базелевс» российского режиссёра Тимура Бекмамбетова планирует заключить контракт с американским дистрибьютором на производство screenlife-фильмов. Соглашение должно быть заключено на международном онлайн-рынке контента Key Buyers Event: Digital Edition.