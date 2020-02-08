https://static.news.ru/photo/a4bbdd8c-4ad1-11ea-b8d8-fa163e074e61_660.jpg Кевин Конуэй Фото: John Barrett/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Актёр сериала «Звёздный путь: Следующее поколение» («Star trek») Кевин Конуэй умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщает kp.ru.

Пока причины смерти не называются. Известно то, что актёр умер 5 февраля.

Российскому зрителю Кевин Конуэй известен по многим ролям. Помимо «Стар Трек», он сыграл в сериалах «Хорошая жена», " Полиция Майами : Отдел нравов«, «Закон и порядок» и «Убойный отдел», а также в известных фильмах «Адская кухня», «Бойня номер пять», «Быстрый и мёртвый», «Чёрный рыцарь», «Человек-слон», «Газонокосильщик 2: За пределами киберпространства» и многих других.

Всего в карьере актёра насчитывается более 70 киноработ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что от онкологического заболевания умерла актриса «Стар Трек» Дайан Торн. О смерти сообщил её муж.