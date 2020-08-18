Шэрон Стоун обвинила правительство США во лжи о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/678c0228-e16e-11ea-afbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/Global Look Press

Американская актриса Шэрон Стоун выступила с обвинениями в адрес властей США. Он заявила, что правительство врёт гражданам о ситуации с коронавирусом.

Стоун рассказала в Instagram, что её сестра вместе с мужем попали в больницу с COVID-19 и сейчас находятся в тяжёлом состоянии. Она заявила, что в штате Монтана, где сейчас находятся её близкие, невозможно сдать анализ до тех пор, пока не проявятся симптомы заболевания.

Когда они говорят, что есть тесты для всех, они лгут. Когда они говорят, что есть тесты даже для медсестер в больницах, они лгут. Люди умирают и борются за свою жизнь, потому что нет ничего, кроме лжи, рассказал артистка.

Актриса призвала отдать на президентских выборах голос за кандидата от партии демократов Джо Байдена и избранную им на пост президента Камалу Харрис. Артистка отметила, что женщины у власти могут эффективнее справляться с вопросами, касающимися медицины.

Как писал NEWS.ru, у сотрудников американской студии Westbrook Inc. обнаружили коронавирус. Медиакомпания принадлежит актёру Уиллу Смиту и его жене Джейде Пинкетт-Смит.