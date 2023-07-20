Шакуров пришел с сыном, а Чадов — с девушкой: фото с премьеры «За Палыча!» В Москве представили комедию, которую с 27 июля можно будет посмотреть в российских кинотеатрах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей и Марат Шакуровы на премьере фильма «За Палыча»

В Москве состоялась премьера фильма «За Палыча!». Главного героя, отставного офицера ВДВ, в комедии сыграл Сергей Шакуров. Он появился на показе вместе со взрослым сыном — 18 летним Маратом, который родился в браке актера с Екатериной Бабаловой.

«Мой персонаж Палыч — боевой офицер ВДВ, закаленный, прошедший серьезные огневые точки. И на пенсии, в мирной жизни ему это очень пригодилось, потому что он попадает в ситуацию весьма непростую, несправедливую. Это, действительно серьезная сегодня проблема, насущная. Масса таких историй по всей России. Так что комедией я бы наш фильм не назвал, так как он затрагивает вопросы отцов и детей, чести и совести, даже жизни и смерти. Но при этом у нас получился довольно легкий фильм», — так рассказал о своем герое Шакуров.

По сюжету фильма сын мэра Тема Голубь попадает в аварию с незнакомцем из Москвы. Он уверен, что папа поможет ему в любой ситуации, даже в этой. Но все идет не так, как хотелось бы. Кандидатуру его отца снимают с выборов, семья лишается богатого дома, а сам Тема отправляется на срочную службу в армию. Он попадает на перевоспитание в войска ВДВ, которыми руководит прапорщик Котов. После возвращения из армии герой узнает, что его дед Палыч может лишиться старого дома. Ему предстоит помочь пенсионеру.

На премьере появились Алексей Чадов с девушкой, Ирина Пегова, Валерий Баринов, Константин Крюков, Валерия Кожевникова и многие другие.

Как выглядели звезды на премьере фильма «За Палыча!» — в фотогалерее NEWS.ru.