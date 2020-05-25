Сериал «Реальные упыри» продлили на третий сезон

https://static.news.ru/photo/6a670a8a-9e64-11ea-a829-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Телеканал FX продлил сериал «Реальные упыри» на третий сезон. Шоу создано на основе одноимённой комедии о вампирах, снятой новозеландскими режиссёрами Тайкой Вайтити и Джемейном Клементом.

Продюсеры отмечают, что первые шесть эпизодов второго сезона посмотрели в среднем около 3,2 млн зрителей на всех платформах, в том числе на самом канале и стриминговом сервисе Hulu. Это на 25% больше, чем количество просмотров у первого сезона, сообщает Deadline. Кроме того, оба сезона получили высокие оценки от критиков и зрителей.

Главные роли в проекте исполнили Кайван Новак, Мэтт Берри и Натасия Деметриу.

Как писал NEWS.ru, премьера новых серий «Реальных упырей» состоялась в США 15 апреля. Финал сезона ожидается 10 июня.