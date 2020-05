Сериал «Реальные упыри» продлили на третий сезон

Фото: kinopoisk.ru

Британский актёр Джейсон Стейтем, возможно, исполнит роль супергероя в киновселенной Marvel. Продюсеры рассматривают его на роль Сорвиголовы.

Актёр Чарли Кокс, сыгравший персонажа в сериале стримингового сервиса Netlfix, скорее всего, откажется от роли в полнометражном проекте, сообщает We Got This Covered. Предполагается, что Сорвиголова появится в третьей части...