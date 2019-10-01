https://static.news.ru/photo/0ad2a0b0-e452-11e9-a43e-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

В Северной столице начались съёмки художественного сериала, который расскажет зрителям о жизни и работе сотрудников первого следственного отдела первого управления ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Многосерийный фильм под рабочим названием «Первый отдел» начали снимать 1 октября под символический звук бьющейся тарелки, пишут « Невские новости ».

При этом актёров и создателей сериала консультируют реальные сотрудники петербургского СК. В ведомстве отметили, что в большинстве сериалов подобной тематики работа следователя остаётся «за кадром». На самом деле на него возлагается вся основная работа. Именно от профессионализма следователя зависят судьбы людей, указано в сообщении ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Автором сценария сериала стал Андрей Тумаркин. В качестве режиссёра выступил Денис Нейманда. В главной роли — Иван Колесников. В фильме также принимают участие Сергей Жарков, Станислав Ткаченко, Илья Шакунов и Елена Вожакина.

Ранее News.ru писал, что Следственный комитет опубликовал видеозапись задержания напавшего на полковника СК Владислава Капустина. Злоумышленник ударил Капустина ножом в область сердца на проходной ведомства в Техническом переулке в Москве. Полковник скончался от полученных травм.