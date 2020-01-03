Небольшой сериал «Чернобыль» телеканала HBO стал победителем премии «Золотой глобус» среди коротких сериалов. Он опередил четыре ленты: «Уловка-22», «Фосси/Вердон», «Самый громкий голос» и «Невероятное».
Церемония вручения награды
Рассказ о трагедии на Чернобыльской АЭС раньше получил международную премию Emmy.
Ранее NEWS.ru сообщал, что врач сравнил извержение вулкана в Новой Зеландии с сериалом «Чернобыль». Расселл Кларк, видевший пострадавших при извержении вулкана в Новой Зеландии, сравнил происходящее на активном вулканическом острове Уайт-Айленд с мини-сериалом «Чернобыль». В результате погибли пять человек, ещё восемь пропали без вести.
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