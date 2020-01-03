https://static.news.ru/photo/82f18de6-303c-11ea-b68e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Небольшой сериал «Чернобыль» телеканала HBO стал победителем премии «Золотой глобус» среди коротких сериалов. Он опередил четыре ленты: «Уловка-22», «Фосси/Вердон», «Самый громкий голос» и «Невероятное».

Церемония вручения награды транслируется из Лос-Анджелеса на телеканале CNN.

Рассказ о трагедии на Чернобыльской АЭС раньше получил международную премию Emmy.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач сравнил извержение вулкана в Новой Зеландии с сериалом «Чернобыль». Расселл Кларк, видевший пострадавших при извержении вулкана в Новой Зеландии, сравнил происходящее на активном вулканическом острове Уайт-Айленд с мини-сериалом «Чернобыль». В результате погибли пять человек, ещё восемь пропали без вести.