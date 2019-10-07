https://static.news.ru/photo/be1e2798-e902-11e9-afc8-fa163e074e61_660.jpg Сэмюэль Л. Джексон Фото: Dave Starbuck/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Актёр Сэмюэль Л. Джексон прокомментировал высказывание Мартина Скорсезе об экранизациях комиксов Marvel и отметил, что фильмы режиссёра не у всех вызывают восторг.

Некоторое время назад Скорсезе в одном из интервью заявил, что не считает фильмы супергеройской тематики настоящим кино.

Это как сказать, что Багз Банни не смешной. Фильмы есть фильмы. Его творчество тоже не всем нравится, — цитирует Джексона Variety .

Он добавил, что каждый имеет право на своё собственное мнение. По словам актёра, подобные критические высказывания не помешают съёмке фильмов.

Ранее News.ru писал, что на критику Скорсезе ответил режиссёр «Стражей галактики» Джеймс Ганн. Он отметил, что был опечален высказыванием коллеги, который судит о его фильмах, даже не посмотрев их.