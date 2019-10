Он признался, что пытался смотреть такие картины, но назвать их настоящим кино так и не смог. Скорсезе признался в этом в интервью британскому журналу Empire .

Режиссёр сравнил качественно сделанные супергеройские фильмы с «парком развлечений».

Представители киноиндустрии сразу прокомментировали заявление именитого кинодеятеля. Режиссёр «Стражей галактики» Джеймс Ганн написал в Twitter, что ему жаль слышать такие высказывания от Скорсезе.