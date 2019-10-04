https://static.news.ru/photo/27d12256-e824-11e9-9d8c-fa163e074e61_660.jpg Мартин Скорсезе Фото: Mauro Fagiani/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский режиссёр Мартин Скорсезе не считает фильмы про супергероев от студии Marvel и других кинокомпаний настоящим кино.

Он признался, что пытался смотреть такие картины, но назвать их настоящим кино так и не смог. Скорсезе признался в этом в интервью британскому журналу Empire .

Режиссёр сравнил качественно сделанные супергеройские фильмы с «парком развлечений».

То, как хорошо выполняют актёры свои задачи в поставленных условиях, самое лестное, что я могу сказать о таких картинах. Это не имеет ничего общего с кино, в котором люди делятся с другими людьми своими эмоциональными и психологическими переживаниями, — отметил Скорсезе.

Представители киноиндустрии сразу прокомментировали заявление именитого кинодеятеля. Режиссёр «Стражей галактики» Джеймс Ганн написал в Twitter, что ему жаль слышать такие высказывания от Скорсезе.

Когда люди ополчились на «Последнее искушение Христа» даже не посмотрев саму картину, я был в ярости. Скорсезе — один из пяти моих любимых режиссёров. Мне жаль наблюдать за тем, как теперь он сам в такой же манере судит о моих фильмах, — написал Ганн.

Martin Scorsese is one of my 5 favorite living filmmakers. I was outraged when people picketed The Last Temptation of Christ without having seen the film. I’m saddened that he’s now judging my films in the same way. https://t.co/hzHp8x4Aj8 — James Gunn (@JamesGunn) 4 октября 2019 г.

При этом режиссёр отметил, что не перестанет любить Скорсезе и с нетерпением ждёт, когда новая картина «Ирландец» выйдет в прокат.

Как писал News.ru, премьера фильма «Ирландец» состоится 21 октября в рамках Римского кинофестиваля. В ленте сыграли Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши. «Ирландец» — это история организованной преступности в послевоенной Америке, показанная глазами ветерана Второй мировой войны, мошенника и убийцы.