Премьера нового фильма режиссёра Мартина Скорсезе «Ирландец» состоится 21 октября в рамках Римского кинофестиваля.
Для нас «Ирландец» — центральный пункт программы. Эта картина обещает быть одной из лучших на мировом киногоризонте, и её участие в Римском кинофестивале свидетельствует об авторитете и признании смотра, — заявил худрук фестиваля Антонио Монда.
В ленте сыграли Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши. «Ирландец» — это история организованной преступности в послевоенной Америке, показанная глазами ветерана Второй мировой войны, мошенника и убийцы.
Как ранее писал News.ru, участники Нью-Йоркского кинофестиваля 27 сентября первыми увидят новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец», бюджет которого составил $125 млн.