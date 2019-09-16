Для нас «Ирландец» — центральный пункт программы. Эта картина обещает быть одной из лучших на мировом киногоризонте, и её участие в Римском кинофестивале свидетельствует об авторитете и признании смотра, — заявил худрук фестиваля Антонио Монда.