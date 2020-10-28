Селин Дион получила роль в романтической драме

https://static.news.ru/photo/5dcd6e94-19ad-11eb-aad0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mehdi Taamallah/Global Look Press

Селин Дион сыграет в фильме Text for You («Сообщение для тебя»). Также в каст вошли Сэм Хьюэн и Прянка Чопра Джонас.

Лента является ремейком немецкого фильма SMS Fur Dich, снятого по роману Софи Крамер. Фильм расскажет историю женщины, которая, не в силах справиться с потерей любимого, стала писать сообщения на его номер, который достался мужчине, сердце которого также разбито, передаёт Variety.

Двое встречаются и чувствуют между собой какую-то связь, но не могут оставить прошлое позади. Музыка Селин Дион даёт им смелость снова испытать любовь.

Дата выхода картины пока неизвестна.

Как писал NEWS.ru, культовый американский режиссёр и сценарист Квентин Тарантино в разговоре с журналистами рассказал, какой фильм он хотел бы порекомендовать всем для просмотра на Хеллоуин. Идеальной картиной для этого мистического и жутковатого праздника автор «Криминального чтива» считает хоррор 1974 года «Дьявол отсчитал пять».