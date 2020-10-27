Тарантино рассказал, какой фильм стоит посмотреть на Хеллоуин

https://static.news.ru/photo/4a65b0d2-184f-11eb-9c12-fa163e074e61_660.jpg Квентин Тарантино Фото: Famous/Keystone Press Agency/Global Look Press

Культовый американский режиссёр и сценарист Квентин Тарантино в разговоре с журналистами рассказал, какой фильм он хотел бы порекомендовать всем для просмотра на Хеллоуин. Идеальной картиной для этого мистического и жутковатого праздника автор «Криминального чтива» считает хоррор 1974 года «Дьявол отсчитал пять».

Сюжет этого фильма развивается вокруг истории о пятерых детях. Они сбегают из психиатрической лечебницы и начинают убивать взрослых. Лидера детей-маньяков сыграл Лейф Гарретт, который, по мнению Тарантино, блестяще исполнил свою роль. Режиссёр считает картину «потрясающей и безумной».

Я давно слышал об этой ленте. Её долго показывали в автокинотеатрах. Наконец-то я посмотрел фильм и подумал: «Вау, это круто», — цитирует кинематографиста Entertainment Weekly.

Как ранее передавал NEWS.ru, Квентин Тарантино признался, что «Социальная сеть» — его любимый фильм последних десяти лет. Картину снял Дэвид Финчер, также известный по «Бойцовскому клубу» и «Исчезнувшей».