Сборы якутского фильма «Пугало» в прокате перевалили за 10 млн рублей

Две недели российского проката фильма якутского режиссёра Дмитрия Давыдова «Пугало» принесли его создателям более 10 млн рублей сборов. Премьера состоялась 25 февраля, в первый день сборы составили 875 тысяч рублей.
Данные единой федеральной автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах
Лента успела получить призы за «лучший фильм» и «лучшую киноактрису» на фестивале «Кинотавр», а также спецпремию «Вера в кино» на фестивале в норвежском городе Тромсё.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский фильм-сказка режиссёра Олега Погодина «Конёк-Горбунок» собрал за 18 дней проката более миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе кинокомпании СТВ. За это время картину посмотрели более четырёх миллионов человек. Причём по средней посещаемости на сеанс фильм оставался лидером отечественного кинопроката две недели подряд.