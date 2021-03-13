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Сборы якутского фильма «Пугало» в прокате перевалили за 10 млн рублей

09:11, 14 марта 2021
Фото: kinopoisk.ru

Две недели российского проката фильма якутского режиссёра Дмитрия Давыдова «Пугало» принесли его создателям более 10 млн рублей сборов. Премьера состоялась 25 февраля, в первый день сборы составили 875 тысяч рублей.

Данные единой федеральной автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах свидетельствуют, что «Пугало» уже посмотрели больше 32 тысяч зрителей в 31 кинотеатре страны.

Лента успела получить призы за «лучший фильм» и «лучшую киноактрису» на фестивале «Кинотавр», а также спецпремию «Вера в кино» на фестивале в норвежском городе Тромсё.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский фильм-сказка режиссёра Олега Погодина «Конёк-Горбунок» собрал за 18 дней проката более миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе кинокомпании СТВ. За это время картину посмотрели более четырёх миллионов человек. Причём по средней посещаемости на сеанс фильм оставался лидером отечественного кинопроката две недели подряд.

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