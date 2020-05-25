Американская компания выделила гранты на фильм режиссёра из России

Американская некоммерческая организация Sundance Institute, занимающаяся продвижением молодых и независимых артистов, выделила грант российскому кинематографисту Саше Кулак. Она займётся документальным проектом под названием «Ястреб размером с лошадь».
Всего организация окажет поддержку 22 проектам из 19 стран мира,
Съёмки Кулак пройдут в России и Франции, а сюжет завяжется вокруг русского трансгендера, орнитолога по образованию. Проект был презентован на форуме Berlinale Talents 2020.
Как писал NEWS.ru, организаторы Венецианского кинофестиваля проведут его осенью. Событие в 77-й раз пройдёт с 2 по 12 сентября 2020 года, как и планировалось.
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