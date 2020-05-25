Американская компания выделила гранты на фильм режиссёра из России

https://static.news.ru/photo/8b8b9856-9ea6-11ea-acdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Американская некоммерческая организация Sundance Institute, занимающаяся продвижением молодых и независимых артистов, выделила грант российскому кинематографисту Саше Кулак. Она займётся документальным проектом под названием «Ястреб размером с лошадь».

Всего организация окажет поддержку 22 проектам из 19 стран мира, сообщает The Hollywood Reporter. Спонсирование стало возможным благодаря взносам фондов Сороса и Макартуров и других некоммерческих организаций.

Съёмки Кулак пройдут в России и Франции, а сюжет завяжется вокруг русского трансгендера, орнитолога по образованию. Проект был презентован на форуме Berlinale Talents 2020.

Как писал NEWS.ru, организаторы Венецианского кинофестиваля проведут его осенью. Событие в 77-й раз пройдёт с 2 по 12 сентября 2020 года, как и планировалось.