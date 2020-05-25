Венецианский кинофестиваль состоится осенью

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Организаторы Венецианского кинофестиваля проведут его осенью. Событие в 77-й раз пройдёт со 2 по 12 сентября 2020 года, как и планировалось.

О том, что смотр не стали переносить, рассказал губернатор региона Венето Лука Зайя, который входит в совет директоров фестиваля, сообщает Deadline. Продюсеры фестиваля пока никак не прокомментировали эту информацию.

Венецианский кинофестиваль станет первым крупным киносмотром, который не перенесли или отменили из-за запретов на массовые мероприятия пандемии коронавируса. Несмотря на сохранение дат, в программу события войдёт меньше фильмов.

О том, что организаторы Венецианского кинофестиваля не собираются его отменять, стало известно в апреле. Они также не стали поднимать вопрос возможного использования новых технологий для показов картин, писал NEWS.ru.