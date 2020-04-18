Венецианский кинофестиваль пройдёт по расписанию

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Позиция людей, которые призывают закрыть сериал «Зулейха открывает глаза» может быть губительна для искусства в целом. Такое мнение в разговоре с журналистами выразила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Она напомнила, что «Зулейха открывает глаза» — это не документальный фильм, а художественное произведение, которое предполагает творческий подход со стороны авторов. Как подчеркнула министр, в подходе к искусству с точки...