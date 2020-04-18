Кино

Венецианский кинофестиваль пройдёт по расписанию

15:56, 18 апреля 2020
Фото: Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

Организаторы Венецианского кинофестиваля внимательно следят за ситуацией с коронавирусом, но при этом они пока не планируют переносить одно их самых значимых мероприятий в киноиндустрии.

Фестиваль хотят провести в сентябре.

Ситуация драматическая, мы следим на ней. Пока никакое решение не принято. Но то, что мы говорим сегодня, завтра уже может измениться, — прокомментировали в пресс-службе кинофестиваля.

Кроме того, использование новых технологий для проведения этого шоу не обсуждается, сообщает Harpers`s Bazaar.

Как писал NEWS.ru ранее, организаторы сообщили об отмене ежегодного джазового фестиваля, который должен был пройти с 3 по 18 июля в швейцарском Монтрё, на берегу Женевского озера.

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