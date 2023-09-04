Назван лучший кинорежиссер последней четверти века Rotten Tomatoes признал Кристофера Нолана лучшим режиссером за последние 25 лет

Фото: Hindustan Times, via imago-images.de/Global Look Press

Кристофер Нолан на съемочной площадке

Кристофер Нолан признан лучшим кинорежиссером последней четверти века по результатам голосования, проведенного среди пользователей популярного агрегатора Rotten Tomatoes. Всего в опросе были представлены 64 кинематографиста, дебютировавших с 1998 года. Свои голоса отдали около 30 тысяч человек. Отмечается, что Нолан опередил своего конкурента по голосованию Дени Вильнева, известного по фильму «Дюна» (2021) и «Бегущий по лезвию 2049» всего на 12%.

Для кого-то это был предрешенный вывод, но Кристофер Нолан — лучший режиссер за последние 25 лет, по крайней мере, по мнению наших читателей, — отметили администраторы портала.

Нолан широко известен зрителям по таким картинам, как «Темный рыцарь», «Интерстеллар», «Начало», «Престиж» и «Довод». Его последняя картина «Оппенгеймер» набрала на портале Rotten Tomatoes 93% положительных отзывов от критиков и 91% таких же отзывов от зрителей. Кроме того, она стала одной из самых кассовых голливудских кинолент с возрастным рейтингом R.

Как сообщалось ранее, биографический фильм «Оппенгеймер» заработал свыше $500 млн с 21 июля. Фильм посвящен физику Роберту Оппенгеймеру, известному в качестве создателя атомной бомбы. Роль ученого исполнил актер Киллиан Мерфи, известный по ролям в сериале «Острые козырьки».