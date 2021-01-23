Российский фильм «Кома» кардинально перемонтировали для проката в Китае

https://static.news.ru/photo/abad39fa-5d64-11eb-a126-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Кома» Фото: Кинокомпания Большое Кино

Российский фантастический триллер «Кома» был перемонтирован китайской компанией Turbo Film для проката в Китае. Это произошло из-за того, что в Сеть утекла пиратская версия фильма.

Изначально картина должна была выйти в прокат летом 2020 года, но из-за пандемии премьеру пришлось отложить. За это время китайцы посмотрели пиратскую копию фильма. Тогда прокатчик решил кардинально поменять фильм. Представитель фирмы пояснил, что решение о перемонтировании картины не связано с качеством фильма.

Было изменено около 80% диалогов. Также в фильме появились новые сцены, которые изначально не вошли в картину. Хронометраж был урезан со 115 до 95 минут. Работа заняла четыре месяца, сообщает Screen Daily.

Фильм рассказывает про архитектора, который попал в мир, существующий по своим законам. Главный герой должен отыскать выход из сложившегося положения. Продюсер Гевонд Андреасян рассказал «Кинопоиску», что оригинал фильма был лучше. Тем не менее у него не было выбора, поскольку китайский рынок кино отличается от российского и там другие правила.

Как писал NEWS.ru, актриса Алиса Гребенщикова рассказала, что в индустрии российского кино не хватает свободы. Она пояснила, что фильмы подвергаются продюсерской цензуре.