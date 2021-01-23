Российский фильм «Кома» кардинально перемонтировали для проката в Китае

Российский фантастический триллер «Кома» был перемонтирован китайской компанией Turbo Film для проката в Китае. Это произошло из-за того, что в Сеть утекла пиратская версия фильма.
Изначально картина должна была выйти в прокат летом 2020 года, но из-за пандемии премьеру пришлось отложить. За это время китайцы посмотрели пиратскую копию фильма. Тогда прокатчик решил кардинально поменять фильм. Представитель фирмы пояснил, что решение о перемонтировании картины не связано с качеством фильма.
Было изменено около 80% диалогов. Также в фильме появились новые сцены, которые изначально не вошли в картину. Хронометраж был урезан со 115 до 95 минут. Работа заняла четыре месяца,
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