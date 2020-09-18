Роскомнадзор сообщил в прокуратуру о запрете фильма «Беслан» на YouTube

https://static.news.ru/photo/6fa0d616-f9ae-11ea-acc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Беслан»/kinopoisk.ru

Роскомнадзор попросил Генпрокуратуру РФ разобраться в ситуации, связанной с запретом интернет-сервиса YouTube к показу фильма «Беслан».

Роскомнадзор проинформировал Генеральную прокуратуру Российской Федерации о противоправности действий компании Google LLC в проявлении акта цензуры на видеохостинге YouTube в отношении фильма «Беслан» Александра Рогаткина, — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

В письме на имя генерального прокурора Ивана Краснова указывается, что принадлежащий корпорации Google видеосервис ограничивает распространение российского фильма, который ранее был показан в эфире телеканала «Россия 1», с пометкой «Это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей».

В Роскомнадзоре подобные меры YouTube расценивают как цензуру и предвзятое отношение к контенту со стороны Google LLC.

По сообщению российского ведомства, корпорация Google отказалась дать официальный ответ на запрос Роскомнадзора и только передала информацию, что маркировка о недопустимости того или иного контента появляется при жалобе пользователей.

Расценивая действия Google LLC как дискриминацию в отношении российских граждан, Роскомнадзор просит Генеральную прокуратуру обратить внимание на противоправность действий компании в проявлении акта цензуры в отношении фильма, обеспечив защиту прав граждан Российской Федерации на свободный поиск и получение информации, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания Google была оштрафована в России за недостаточную фильтрацию запрещённого контента. Сумма штрафа составила 1,5 млн рублей. В начале июля 2020-го Роскомнадзор подготовил протокол об административном правонарушении против Google из-за недостаточных мер по удалению запрещённой информации из результатов запросов поисковика. По данным службы, американская компания выборочно фильтрует поисковую выдачу, а свыше трети ссылок из единого реестра запрещённых данных хранятся в поиске.