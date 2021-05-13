https://static.news.ru/photo/79d7efb6-537e-11e9-a1d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: AUG/face to face/Global Look Press

Голливудский актёр Роберт Де Ниро получил травму ноги в Оклахоме, куда приехал сниматься в новом фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Об этом сообщает портал TMZ.

По имеющимся данным, актёр получил травму не во время съёмочного процесса. В какой ситуации произошло повреждение, неизвестно. В настоящее время Де Ниро уже улетел домой в Нью-Йорк, где в пятницу, 14 мая, намерен посетить врача.

При этом известно, что травма актёра не повлияет на съёмочный процесс. Все сцены с Де Ниро уже отсняты. Отправится ли актёр в Оклахому после восстановления, не сообщается.

Фильм «Убийцы цветочной луны» создан по одноимённому произведению Дэвида Гранна. Главные роли в картине исполняют Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо.

Ранее сообщалось, что известный радиоведущий умер после травмы на строительной базе.