Голливудский актёр Роберт Де Ниро получил травму ноги в Оклахоме, куда приехал сниматься в новом фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Об этом сообщает портал TMZ.
По имеющимся данным, актёр
При этом известно, что травма актёра не повлияет на съёмочный процесс. Все сцены с Де Ниро уже отсняты. Отправится ли актёр в Оклахому после восстановления, не сообщается.
Фильм «Убийцы цветочной луны» создан по одноимённому произведению Дэвида Гранна. Главные роли в картине исполняют Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо.
Ранее сообщалось, что известный радиоведущий умер после травмы на строительной базе.