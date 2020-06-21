Режиссёр Учитель завершил съёмки фильма о Цое

Съёмки нового фильма режиссёра Алексея Учителя завершились 20 июня. Картина расскажет о музыканте Викторе Цое.
Об этом сообщил сам руководитель съёмок,
Мы дописали оригинальную музыку к игровому фильму «Цой», который рассказывает больше о том, что произошло после гибели Виктора Цоя, — поделился Учитель.
Картину покажут на кинорынке March du Film, который пройдёт онлайн с 22 по 26 июня. Изначально её хотели выпустить в прокат осенью 2020 года.
Главным героем ленты станет водитель «Икаруса», который участвовал в смертельной для музыканта аварии. Сюжет основан на вымышленных событиях.
Ранее, как писал NEWS.ru, сын музыканта Александр Цой негативно отозвался об Учителя. По сюжету образ легендарного музыканта в картине формируется из воспоминаний о нём близких людей. Рабочее название картины тогда было «47».
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