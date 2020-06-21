Режиссёр Учитель завершил съёмки фильма о Цое

https://static.news.ru/photo/28dbb88c-b3d0-11ea-8566-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Съёмки нового фильма режиссёра Алексея Учителя завершились 20 июня. Картина расскажет о музыканте Викторе Цое.

Об этом сообщил сам руководитель съёмок, передаёт ТАСС. Авторы уже сняли последнюю сцену.

Мы дописали оригинальную музыку к игровому фильму «Цой», который рассказывает больше о том, что произошло после гибели Виктора Цоя, — поделился Учитель.

Картину покажут на кинорынке March du Film, который пройдёт онлайн с 22 по 26 июня. Изначально её хотели выпустить в прокат осенью 2020 года.

Главным героем ленты станет водитель «Икаруса», который участвовал в смертельной для музыканта аварии. Сюжет основан на вымышленных событиях.

Ранее, как писал NEWS.ru, сын музыканта Александр Цой негативно отозвался об Учителя. По сюжету образ легендарного музыканта в картине формируется из воспоминаний о нём близких людей. Рабочее название картины тогда было «47».