Режиссёр сериала «Зулейха открывает глаза» отреагировал на проклятия

https://static.news.ru/photo/8ae0b5c4-8008-11ea-9369-fa163e074e61_660.jpg Фото: Постер сериала «Зулейха открывает глаза»

Режиссёр сериала «Зулейха открывает глаза» Егор Анашкин ответил на критику и проклятия в адрес его картины.

Ранее Чулпан Хаматова получила вал критики за многосерийный фильм «Зулейха открывает глаза». Актриса играет в нём главную героиню. Она сообщила, что получает в свой адрес «много проклятий».

Меня бесконечно удивляют люди, которые лучше всех на свете знают, как это «не так», что всё показано не так, как им кажется. Когда мы снимали сериал, мы консультировались с историками, музейными работниками, директорами музеев, и то, что мы снимали, было под их чутким контролем, — рассказал режиссёр.

По его словам, люди не должны посылать проклятия в адрес главной героини. Съёмочная команда так прочувствовала то время, пишет «URA.ru».

Как писал NEWS.ru, роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», по которому сняли одноимённый многосерийный фильм, стал самой популярной электронной книгой у москвичей. Пользователи сервиса продажи электронных и аудиокниг «ЛитРес» в 2019 году чаще всего приобретали для чтения роман Гузель Яхиной.