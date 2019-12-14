https://static.news.ru/photo/1b81bd52-1f0c-11ea-a15f-fa163e074e61_660.jpg Николь Кидман Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Сценарист и режиссёр фильма «Прощание» Лулу Ванг присоединится к Николь Кидман в работе над сериалом «Экспаты» на Amazon. Ванг станет сценаристом и исполнительным продюсером, а также снимет ряд эпизодов, а Кидман будет участвовать в проекте в качестве продюсера.

Когда я прочитала книгу, меня сразу заинтересовало разнообразие характеров персонажей и тонкий исследовательский подход к жизни в современном Гонконге, — цитирует Variety Ванг.

В основу сериала лёг одноимённый роман Дженис Ли о сообществе иностранцев в Гонконге.

Как писал NEWS.ru, на премию кино и телевидения «Золотой глобус» в номинации «Фильм года на иностранном языке» претендуют в этом году «Прощание» Лулу Ванг, «Отверженные» Ладжа Ли, «Боль и слава» Педро Альмодовара, «Паразиты» Пон Чжун Хо и «Портрет девушки в огне» Селин Сьямма. В категорию «Лучший драматический фильм» попали «1917» Сэма Мендеса, «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Джокер» Тодда Филлипса, «Брачная история» Ноа Баумбаха и «Два папы» Фернанду Мейреллиша.