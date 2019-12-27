https://static.news.ru/photo/e3fbadae-2882-11ea-af53-fa163e074e61_660.jpg Люк Бессон Фото: Insidefoto/imago stock&people/Global Look Press

Французский режиссёр Люк Бессон выиграл суд по делу о размножении оленей в его имении, которое вышло из-под контроля.

Кинематографиста обвинили в том, что он потворствует увеличению популяции животных и тем самым наносит вред фермерским угодьям поблизости, сообщает France 3.

В решении суда есть противоречие. Сам Бессон признал, что в его лесу живёт около сотни оленей. Суд принимает к сведению данный факт, но не делает выводов. Почему? — заявил адвокат Охотничьей федерации Шарль Лажье.

Юрист планирует обжаловать решение инстанции, процесс, предположительно, состоится в апелляционном суде города Кан.

Бессон владеет более 15 лет территорией рядом с деревней Ла-Трините-де-Летье площадью 160 га, половину которой занимает лес. Будучи сторонником экоактивизма, он не пользуется своим правом на охоту, благодаря чему на его участке обитают парнокопытные, не опасаясь охотников.

Как писал NEWS.ru, иск подала Охотничья федерация департамента Орн. Его сумма составляла 120 тысяч евро.