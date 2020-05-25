Режиссёр «Логана» снимет «Индиану Джонса 5»

https://static.news.ru/photo/658c54cc-9f2f-11ea-a3d2-fa163e074e61_660.jpg Джеймс Мэнголд Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Американский продюсер Фрэнк Маршалл заявил, что пятую часть фильма «Индиана Джонс» снимет Джеймс Мэнголд. Он известен как постановщик «Логана» и «Поезда на Юму».

Мэнголд заменит на посту Стивена Спилберга, который отказался снимать картину в феврале, рассказал Маршалл в интервью Collider. Он также отметил, что Спилберг всё же будет помогать новому постановщику в качестве продюсера.

Он замечательный режиссёр и любит франшизу. Думаю, он нашёл общий язык с Харрисоном Фордом. Все звёзды сошлись в нужное время, — сказал Маршал.

Работа над сценарием началась только недавно, к съёмкам команда сможет приступить нескоро. Среди причин продюсер назвал пандемию коронавируса.

Начало съёмок намечено не лето. Премьера картины запланирована на 9 июля 2021 года, писал NEWS.ru.