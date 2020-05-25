Режиссёр «Логана» снимет «Индиану Джонса 5»

Американский продюсер Фрэнк Маршалл заявил, что пятую часть фильма «Индиана Джонс» снимет Джеймс Мэнголд. Он известен как постановщик «Логана» и «Поезда на Юму».
Мэнголд заменит на посту Стивена Спилберга, который отказался снимать картину в феврале,
Он замечательный режиссёр и любит франшизу. Думаю, он нашёл общий язык с Харрисоном Фордом. Все звёзды сошлись в нужное время, — сказал Маршал.
Работа над сценарием началась только недавно, к съёмкам команда сможет приступить нескоро. Среди причин продюсер назвал пандемию коронавируса.
Начало съёмок намечено не лето. Премьера картины запланирована на 9 июля 2021 года, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен