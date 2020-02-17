Американский актёр Харрисон Форд заявил, что съёмки новой части фильма «Индиана Джонс» начнутся весной. Премьера картины намечена на 9 июля 2021 года.
Форд стал гостем программы CBS Sunday Morning и поговорил о возвращении к своим старым ролям спустя много лет. Во время беседы он
Я всегда рад вернуться к этим персонажам. У нас есть возможность снимать о них фильмы, потому что они нравятся людям. Я чувствую, что это мой долг — вложиться в фильмы так же, как я вкладывался в них раньше, — сказал артист.
Он отметил, что если то, что он делает, поддерживает публика, то он должен этому соответствовать.
О начале съёмок ленты Форд рассказал в июне 2019 года. По его словам, режиссёром выступит Стивен Спилберг, писал NEWS.ru.
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