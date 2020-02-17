https://static.news.ru/photo/932a9bd2-515a-11ea-8182-fa163e074e61_660.jpg Харрисон Форд Фото: COVER Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр Харрисон Форд заявил, что съёмки новой части фильма «Индиана Джонс» начнутся весной. Премьера картины намечена на 9 июля 2021 года.

Форд стал гостем программы CBS Sunday Morning и поговорил о возвращении к своим старым ролям спустя много лет. Во время беседы он упомянул , что снова выйдет на съёмочную площадку в роли археолога «примерно через два часа». В описании к ролику говорится, что полная версия интервью вышла 16 февраля.

Я всегда рад вернуться к этим персонажам. У нас есть возможность снимать о них фильмы, потому что они нравятся людям. Я чувствую, что это мой долг — вложиться в фильмы так же, как я вкладывался в них раньше, — сказал артист.

Он отметил, что если то, что он делает, поддерживает публика, то он должен этому соответствовать.

О начале съёмок ленты Форд рассказал в июне 2019 года. По его словам, режиссёром выступит Стивен Спилберг, писал NEWS.ru.