https://static.news.ru/photo/20beb9c6-592e-11ea-abd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press

Режиссёр Стивен Спилберг не будет снимать пятый фильм о приключениях археолога Индианы Джонса. Disney ищет ему замену.

Предполагается, что режиссёрское кресло может занять Джеймс Мэнголд, на счету которого такие фильмы, как «Логан» и «Форд против Феррари». Спилберг будет участвовать в проекте только в качестве исполнительного продюсера. Своё решение отказаться от поста режиссёра он объяснил желанием передать «кнут Инди» новому поколению, чтобы придать развитие франшизе.

Съёмки фильма должны стартовать летом 2020 года. Выход картины на экраны запланирован на июль 2021-го. Однако не исключено, что со сменой режиссёра дата премьеры будет перенесена, сообщает издание Variety.

Пятая часть «Индианы Джонса» будет прямым продолжением «Королевства хрустального черепа». Главную роль исполнит Харрисон Форд.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сети появился трейлер сериала-антологии «Удивительные истории», исполнительным продюсером которого выступает Спилберг. Режиссёр создал аналогичный проект ещё в середине 80-х годов прошлого века, но он был закрыт после двух сезонов.