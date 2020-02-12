Кадр из фильма «Холоп» Кадр из фильма «Холоп» Фото: kinopoisk.ru

Режиссёр фильма «Холоп» Клим Шипенко считает, что снятая им комедия не требует продолжения. Он объяснил, что смысл, который он в неё закладывал, высказан полностью.

Такого прямо осмысленного решения (о продолжении. — NEWS.ru) мы не приняли, но идея закончена, она целостная. В общем, она не требует продолжения, — заявил Шипенко ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кассовые сборы фильма «Холоп» впервые в истории российского проката превысили 3 млрд рублей. «Холоп» стал первым российским фильмом, заработавшим такую сумму в отечественном прокате. Главные роли в комедии Клима Шипенко исполнили Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич и Александр Самойленко.

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