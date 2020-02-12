https://static.news.ru/photo/7e1f207a-4e29-11ea-8108-fa163e074e61_660.jpgКадр из фильма «Холоп»Фото: kinopoisk.ru
Режиссёр фильма «Холоп» Клим Шипенко считает, что снятая им комедия не требует продолжения. Он объяснил, что смысл, который он в неё закладывал, высказан полностью.
Такого прямо осмысленного решения (о продолжении. — NEWS.ru) мы не приняли, но идея закончена, она целостная. В общем, она не требует продолжения, — заявил Шипенко ТАСС.
Ранее NEWS.ru сообщал, что кассовые сборы фильма «Холоп» впервые в истории российского проката превысили 3 млрд рублей. «Холоп» стал первым российским фильмом, заработавшим такую сумму в отечественном прокате. Главные роли в комедии Клима Шипенко исполнили Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич и Александр Самойленко.