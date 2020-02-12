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Американская актриса Шэрон Стоун подтвердила, что её аккаунт в приложении для знакомств разблокировали. Она является пользовательницей сервиса Bumble.

О том, что её анкета снова доступна, она рассказала в беседе с Entertainment Tonight. Теперь всё заработало. Я открыта для бизнеса! — заявила артистка. Как писал NEWS.ru, Шэрон Стоун объяснила,...