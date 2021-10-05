Режиссёр «Бумбараша» Николай Рашеев умер на Украине

Сценарист и режиссёр Николай Рашеев умер в возрасте 85 лет на Украине. Российскому зрителю он известен по картине «Бумбараш» с Валерием Золотухиным в главной роли.

О кончине кинодеятеля написал в Facebook его коллега — председатель Союза кинематографистов Украины Сергей Трымбач. По его словам, Рашеев последние два года страдал от многих болезней.

Нет, невозможно привыкнуть к тому, что человек, которого ты знал (а я знал Рашеева 45 лет), с которым общался (последний раз сидел за столом в июне в Национальном центре им. Довженко после презентации книги), покидает нас. И поэтому не только благодарная улыбка, но и слёзы, — поделился своими мыслями Трымбач.

Рашеев также известен по фильмам «Короли и капуста», «Рассмешите клоуна», «Оберег», «Маленький школьный оркестр», «Яблоко на ладони» и другим.

Ранее оператор сериалов «Бригада», «Убойная сила» и фильма «Анкор, ещё анкор» Юрий Райский умер в возрасте 66 лет. Известно, что кинодеятель тяжело болел.