Оператор сериалов «Бригада» и «Убойная сила» умер в 66 лет

Оператор сериалов «Бригада», «Убойная сила» и фильма «Анкор, ещё анкор» Юрий Райский умер в возрасте 66 лет. Известно, что кинодеятель тяжело болел, об этом написал в Facebook коллега оператора Владимир Денисов.

Ушёл от нас наш друг, кинооператор Юрий Райский. Вечная наша память, — написал Денисов.

Широкому зрителю оператор известен работой не только над съёмками ставших культовыми сериалов 90-х, но и работой над картинами Петра Тодоровского. Юрий Райский родился в августе 1955 года, он окончил ВГИК. В числе его работ не только «Убойная сила», но и картины Добровольского «Сфинкс» и «Присутствие», а также полнометражки «Орда», «Бой с тенью», «Зал ожидания».

Ранее сообщалось, что умер композитор и аранжировщик, участник групп «Цветы» и «Круг» Михаил Файнзильберг. Что именно послужило причиной смерти 67-летнего музыканта, не уточняется. О его смерти в своём Instagram-аккаунте сообщил композитор и певец Игорь Саруханов.