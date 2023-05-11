Режиссер «Вызова» рассказал о трудностях во время съемок на МКС Режиссер Шипенко назвал отсутствие душа одной из трудностей во время съемок на МКС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Режиссер Клим Шипенко на премьере своего фильма «Вызов»

Одной из главных трудностей во время съемок фильма «Вызов» на МКС стало отсутствие душа, считает режиссер кинокартины Клим Шипенко. Рассказывая о полете KP.RU, он отметил, что космонавты пользуются гигиеническими полотенцами и только на волосы можно нанести минимальное количество воды. По его словам, второй трудностью для него стало использование туалета, который «работает по принципу пылесоса».

Душ — это, по сути, обтирание гигиеническими полотенцами. Вода есть, но она не льется, а в минимальных количествах наносится на волосы. Просто все это долго и муторно. А туалет... Туалет работает по принципу пылесоса, — пояснил режиссер.

Шипенко рассказал, что проблем с едой не возникло. Он уточнил, что питание не подается в тюбиках — вся еда либо сделана в виде консервов, либо сублимированная, ее надо разбавлять водой. Кроме того, можно есть печенье или хлеб в брикетах.

Режиссер отметил, что спать на МКС ему понравилось, так как телу быстро удается достичь состояния расслабленности. Шипенко добавил, что на Земле засыпать сложнее из-за того, что всегда трудно найти удобную позу.

У тебя даже нет подушки, — ты просто зависаешь в спальном мешке, предварительно привязав его веревочкой, чтобы он не улетел в другой отсек. Ну то есть я спал в отсеке, а космонавты в своих каютах — из них никуда не улетишь, — рассказал Шипенко.

Российский художественный фильм «Вызов» ранее возглавил прокат в России и СНГ — он собрал 426 млн рублей. По сюжету картины, торакальный хирург Женя за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта.