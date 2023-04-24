Фильм «Вызов» возглавил российский прокат Фильм «Вызов» с 426 млн рублей кассовых сборов возглавил прокат России и СНГ

Фото: «Централ Партнершип»

Российский художественный фильм «Вызов» возглавил прокат в России и СНГ за минувшие выходные. Первая снимавшаяся в том числе и в космосе картина собрала 426 млн рублей, сообщается на портале kinobusiness.com.

В рамках проекта 5 октября 2021 года на МКС отправился первый в истории киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. На борту станции было 12 съемочных смен, на Земле состоялись 53 съемочные смены. По сюжету картины, торакальный хирург Женя за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта.

Второй результат по сборам на этих выходных показал боевик «Джон Уик 4». Его сборы составили 31,3 млн рублей. Также в топ-5 оказались американский триллер «Мизантроп» (15 млн), компьютерно-анимационный комедийный фильм «Братья Супер Марио в кино» (14 млн) и мультфильм «Коты Эрмитажа» (12 млн рублей).

Ранее сообщалось, что фильм «Вызов» вышел в прокат 20 апреля. Главную роль в картине сыграла Юлия Пересильд. Сейчас Гильдия актеров России предлагает присвоить ей звание Героя РФ, карьера актрисы идет в гору. Однако на пути к успеху Пересильд пришлось преодолеть немало испытаний. Подробности биографии Юлии Пересильд читайте в материале NEWS.ru.