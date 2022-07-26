Раскрыт секрет успеха Джейсона Стейтема Голливудский актер назвал сильной стороной Стейтема его мощную харизму

Фото: Christoph Hardt/Global Look Press

Джейсон Стейтем

Британский актер Джейсон Стейтем 26 июля празднует 55-летний юбилей. Его российский коллега Игорь Жижикин рассказал в беседе с NEWS.ru, в чем кроется секрет успеха звезды культовых боевиков Гая Ричи. По его мнению, Стейтем выделяется на фоне других артистов за счет своей «мощной и притягательной» харизмы.

Успех Стейтема не в драках, а в мощной и притягательной харизме, она нравится людям. Он играет брутальных героев, которые на стороне правды. Это основные критерии, — сказал он.

Жижикин отметил, что неоднократно общался со Стейтемом лично, поскольку они вместе занимаются водными видами спорта. Тот произвел на него впечатление «замечательного человека и хорошего спортсмена». При этом актер подчеркнул, что единственной оригинальной работой, которая раскрыла Стейтема как талантливого актера является «Перевозчик».

Эта картина открыла Стейтема широкому зрителю, лента от хорошего режиссера с брутальной историей. Все остальные — клише, — считает Жижикин.

Ранее он отреагировал на завершение карьеры Брюсом Уиллисом из-за деменции. Артист вспоминал, что познакомился со звездой «Крепкого орешка» в Лас-Вегасе во время открытия ресторана Hollywood, куда его пригласил Арнольд Шварценеггер. По мнению Жижикина, Уиллис создал себе имидж главного героя экшен-фильмов.