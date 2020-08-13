Райан Рейнольдс открыл сервис, где есть только старый фильм с его участием

https://static.news.ru/photo/6d033342-dd64-11ea-9c8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alliance Atlantis Communications and Ego Film Arts

Канадский актёр запустил стриминговый сервис, на котором можно посмотреть только один фильм. На платформе доступна картина «Защита от дурака» 2003 года с его участием.

Рейнольдс таким образом решил пошутить над модой на онлайн-кинотеатры и запустил свою платформу под названием Mint Mobile +, о чём сообщил в Twitter. Он заявил, что это единственная платформа, которая будет по карману всем.

Every tech company needs a streaming service. So introducing Mint Mobile +. The worldâs most affordable streaming service! pic.twitter.com/lSMzeurKp8 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 12, 2020

Каждой IT-компании нужен стриминговый сервис. Поэтому представляю Mint Mobile +, — написал артист.

В промо-ролике он показал, что подписчики его платформы смогут посмотреть только «Защиту от дурака». В ленте он сыграл сотрудника частного агентства безопасности, который должен заранее предотвращать ограбления. Однажды он с друзьями придумывают, как можно обокрасть ювелирный магазин, но их план попадает в руки криминального авторитета.

Меню Mint Mobile + напоминает Netflix. В нём есть несколько разделов и функция «топ-10 самых популярных фильмов в США», но в каждом слоте есть только «Защита от дурака», показанная разными превью с логотипами разных стилей и шрифтов.

Ранее Райан Рейнольдс рассказал, какой фильм с его участием ему нравится больше всего. Проектом номер один для артиста оказалась новая картина «Главный герой», мировая премьера которой намечена на 9 декабря 2020 года, писал NEWS.ru.