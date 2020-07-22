Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон озвучат героев в сериале Futha Mucka

Канадец Райан Рейнольдс и американец Сэмюэл Л. Джексон примут участие в озвучке главных героев в мультсериале, получившем название Futha Mucka. Проект будет создан для стримингового сервиса Quibi.
Джексон озвучит персонажа, который становится основным опекуном персонажа Рейнольдса,
Сэмюэл Л. Джексон и Райан Рейнольдс любят друг друга. Точнее, Райан любит Сэмюэла. Когда Сэма попросили рассказать про то, что он испытывает к Райану, он сказал: «Скажите, что со мной не удалось связаться». Когда из-за несчастного случая Сэм взял на себя обязанность основного опекуна Райана, всё стало казаться очень странным. Райан рад проводить всё время с Сэмом. А с Сэмом не удалось связаться для комментария, — говорится в тексте.
Актёры сотрудничают друг с другом не впервые. В 2017 году они снялись в экшен-комедии «Телохранитель киллера» и недавно завершили работу над продолжением картины, которая получила название «Телохранитель жены киллера». Её выход намечен на 2021 год.
Ранее Райан Рейнольдс рассказал, какой фильм с его участием ему нравится больше всего. Проектом номер один для артиста оказалась новая картина «Главный герой», мировая премьера которой намечена на 9 декабря 2020 года, писал NEWS.ru.
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