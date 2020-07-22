Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон озвучат героев в сериале Futha Mucka

https://static.news.ru/photo/7a902c72-ccbb-11ea-aa79-fa163e074e61_660.jpg Сэмюэл Л. Джексон и Райан Рейнольдс Фото: Millennium Films/ZUMAPRESS.com/GLobal Look Press

Канадец Райан Рейнольдс и американец Сэмюэл Л. Джексон примут участие в озвучке главных героев в мультсериале, получившем название Futha Mucka. Проект будет создан для стримингового сервиса Quibi.

Джексон озвучит персонажа, который становится основным опекуном персонажа Рейнольдса, сообщает Variety. Деталей сюжета пока что нет, однако создатели опубликовали запутанный пересказ идеи анимационного шоу.

Сэмюэл Л. Джексон и Райан Рейнольдс любят друг друга. Точнее, Райан любит Сэмюэла. Когда Сэма попросили рассказать про то, что он испытывает к Райану, он сказал: «Скажите, что со мной не удалось связаться». Когда из-за несчастного случая Сэм взял на себя обязанность основного опекуна Райана, всё стало казаться очень странным. Райан рад проводить всё время с Сэмом. А с Сэмом не удалось связаться для комментария, — говорится в тексте.

Актёры сотрудничают друг с другом не впервые. В 2017 году они снялись в экшен-комедии «Телохранитель киллера» и недавно завершили работу над продолжением картины, которая получила название «Телохранитель жены киллера». Её выход намечен на 2021 год.

Ранее Райан Рейнольдс рассказал, какой фильм с его участием ему нравится больше всего. Проектом номер один для артиста оказалась новая картина «Главный герой», мировая премьера которой намечена на 9 декабря 2020 года, писал NEWS.ru.