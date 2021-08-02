Продюсер сериала «Гадалка» рассказала о «сюрпризе» второго сезона

Одним из сюрпризов второго сезона многосерийного фильма «Гадалка» станет появление на экранах лидера российской рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной, рассказала продюсер проекта Екатерина Гордецкая. Она отметила, что певица впервые снялась в кино в качестве актрисы. Её героиню зовут Элина Байбакова — по сюжету женщина проходит подозреваемой в деле об убийстве, заявили в пресс-службе Первого канала.

Моя героиня Элина Байбакова — непростая, запутавшаяся, я ей симпатизирую, но она во всех своих проявлениях настоящая женщина, энергичная, импульсивная, спортивная, всё это мне в ней очень импонирует. Во время расследования, в котором она оказывается одной из главных подозреваемых, её практически припирают к стенке, — отметила вокалистка.

Арбенина подчеркнула, что не является профессиональной актрисой, но на съёмочной площадке сделала всё, что могла, а коллеги «максимально шли навстречу» и выручали.

Благодаря тому, как она (Диана Арбенина. — NEWS.ru) играет своего персонажа, получилась роль-открытие, это можно сравнить с моментом, когда актёр приходит на кастинг и помимо ожидаемой от него игры он приносит с собой много больше, какую-то внутреннюю историю своего персонажа, — заявил режиссёр «Гадалки» Илья Казанков.

Актриса Юлия Ауг добавила, что новые серии наполнены «режиссёрскими и операторскими находками», а часть сцен сняты одним дублем. Новые эпизоды Первый канал покажет с 9 по 12 августа. В главных ролях — Михаил Пореченков, Екатерина Олькина, Яна Крайнова, Марат Башаров и другие.

Ранее YouTube-канал SonyPicturesRU опубликовал второй трейлер новой части фильма о популярном персонаже комиксов Веноме. В главных ролях сыграют Вуди Харрельсон и Том Харди, а режиссёром выступит Энди Сёркис.