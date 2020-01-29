Американский продюсер Дэн Лин сообщил о планах начать работу над продолжением известного боевика «Смертельное оружие».
Лин
Ричард Доннер вернётся. И это просто удивительно. Сама история очень важна для него. Мэл Гибсон и Дэнни Гловер готовы, — сказал он.
Доннер снял три оригинальных картины серии «Смертельное оружие», в каждой их которых Гибсон и Гловер сыграли главные роли.
Как писал NEWS.ru, актёр американского сериала «Друзья» Дэвид Швиммер выразил надежду на то, что если шоу перезапустят, то актёрский состав главных героев будет более разнообразным.
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