Продюсер «Брата-2» отреагировал на уловку Первого канала с титрами

https://static.news.ru/photo/4b7b80b4-a914-11ea-b451-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde/imago-images.de/Global Look Press

Первый канал не нарушил закон об авторском праве, когда использовал кадры о протестах в США вместо финальных титров фильма «Брат-­2». Об этом заявил Сергей Сельянов, продюсер картины, которую 7 июня показали по телевидению в честь её 20-летия.

Крупные каналы получают права на использование фильмов, поэтому они ничего не нарушают, — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам продюсера, чтобы высказаться о личном отношении к уловке Первого канала, сначала надо посмотреть, как это было сделано, «тупо или талантливо».

Фильм «Брат-­2» видели многие, если бы это была премьера, можно было бы что-то говорить, — добавил Сельянов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Первый канал совместил финальную часть кинофильма «Брат-2», где звучит песня «Гудбай, Америка», с новостным сюжетом о протестах в США. Сцена с покидающим США Данилой Багровым почти бесшовно перетекла в сюжет корреспондента Георгия Осисашвили, который использовал ту же композицию группы «Наутилус Помпилиус», что слушал главный герой «Брата-2».