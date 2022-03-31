Продюсер «Ампир V» оценил «запрет» показа фильма в России

Перенос премьеры фильма Виктора Гинзбурга «Ампир V» с 31 марта на неопределённый срок является «цензурой», заявил NEWS.ru продюсер картины, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Иван Засурский. Так он прокомментировал информацию о том, что экранизация романа Виктора Пелевина «Empire V» может вообще не выйти в России, и премьера ленты пройдёт за границей. По мнению Засурского, «в текущей ситуации никто не позволит показать кино по книге Пелевина».

В текущей ситуации нам, к сожалению, никто не позволит показать кино по книге Пелевина, потому что это не совпадает с пожеланиями цензуры, — заявил Иван Засурский.

Ранее источник в съёмочной группе фильма Виктора Гинзбурга «Ампир V» сообщил NEWS.ru о негласном запрете демонстрации картины в российском прокате. Первый показ фэнтези по роману Виктора Пелевина должен был состояться 31 марта, но за неделю до старта его перенесли на неопределённый срок. По словам нашего собеседника, премьера фильма о правящих миром вампирах с участием актёра Павла Табакова и рэпера Оксимирона в ближайшее время пройдёт за границей.

Заслуженный артист РФ Владимир Долинский, сыгравший в фильме роль главного вампира Энлиля Маратовича, в беседе с NEWS.ru выдвинул свою версию причины отмены премьеры картины в России. По мнению актёра, это может быть связано с фразой его героя об Украине, которая есть в книге Пелевина и изначально была в фильме, но затем её попросили изменить и переозвучить. Долинский подчеркнул, что «ничего антирусского в фильме нет».

Работа над фэнтези «Ампир V» началась ещё в 2011 году, когда во время съёмок предыдущего фильма Виктора Гинзбурга по роману того же Пелевина «Generation П» писатель предложил режиссёру ознакомиться с текстом его книги «Empire V». По словам Гинзбурга, если «Generation П» «был фильмом о том, как бренды и телевидение манипулируют сознанием масс, создавая иллюзию благополучия и счастья», то «Ампир V» «открывает зрителю глаза на реальное мироустройство, где люди — это лишь питательная среда для высшей касты вампиров, которые управляют человечеством с помощью искусства гламура и дискурса».