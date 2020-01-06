https://static.news.ru/photo/005a2302-311d-11ea-99a5-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Джуманджи. Новый уровень» Фото: Sony Pictures Entertainment

Приключенческая комедия «Джуманджи. Новый уровень» вышла в российский прокат 12 декабря. Со дня премьеры картина собрала более миллиарда рублей. Данная информация стала известна во вторник, 7 января, благодаря Единой автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах.

Непосредственно в день премьеры картина собрала свыше 32 млн рублей. Первые выходные в прокате принесли комедии 313 млн.

По состоянию на 7 января сборы продолжения «Джуманджи» превышают миллиард рублей, отмечается на сайте Фонда кино.

Ранее NEWS.ru передавал, что мультипликационный фильм «Холодное сердце 2» производства студии Walt Disney стал самой кассовой анимационной картиной за всю историю кинематографа.

Исходя из обнародованных данных, сборы ленты превысили $1,325 млрд.