Принц Гарри и Меган Маркл опровергли данные об участии в реалити-шоу

https://static.news.ru/photo/f73d3dad-f5da-4a39-822a-eb37c089d02b_660.jpg Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Global Look Press

Члены британской королевской семьи принц Гарри и его жена Меган Маркл негативно отреагировали на информацию о том, что они якобы станут героями реалити-шоу сервиса Netflix.

Представитель звёздной пары заявил, что герцог и герцогиня Сассекские «не принимают участия ни в каких реалити-шоу». Информация об их съёмках не соответствует действительности, передаёт «Газета.Ru».

8 января герцог и герцогиня Сассекские объявили в соцсетях о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи и работать (делать это ранее им не позволял статус). Гарри и Меган основали свою продюсерскую компанию, которая займётся производством художественных фильмов, сериалов, документальных картин и детских программ.

3 сентября стало известно, что они заключили контракт с Netflix. Они отметили, что заинтересованы в съёмках «вдохновляющих семейных программ». По их словам, такие проекты им близки, потому что они сами молодые родители.

Как писал NEWS.ru ранее, генеральный директор Netflix Рид Хастингс подтвердил, что герцогиня Сассекская Меган Маркл не планирует возвращаться к профессии актёра.