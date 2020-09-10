Сервис Netflix подтвердил, что Меган Маркл не вернётся к актёрской карьере

https://static.news.ru/photo/17f916dc-f371-11ea-9ff4-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл Фото: The 19th Represents/Keystone Press Agency/Global look Press

Генеральный директор Netflix Рид Хастингс подтвердил, что герцогиня Сассекская Меган Маркл не планирует возвращаться к профессии актёра. Недавно они с мужем, принцем Гарри, заключили многолетний контракт с онлайн-кинотеатром на производство контента.

Хастингс заявил, что новые партнёры «будут выступать главным образом в качестве продюсеров», передаёт ET Canada.

Они хорошо знают, о чём стоит рассказывать, и мы будем с ним сотрудничать именно в этом качестве, — сказал руководитель платформы.

Герцог и герцогиня Сассекские основали свою продюсерскую компанию, которая займётся производством художественных фильмов, сериалов, документальных картин и детских программ для Netflix.

Ранее сообщалось, что герцогиня Сассекская может снова вернуться к актёрской профессии, чтобы выплатить ипотеку за дом в Санта-Барбаре, писал NEWS.ru.