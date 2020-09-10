Сервис Netflix подтвердил, что Меган Маркл не вернётся к актёрской карьере

Генеральный директор Netflix Рид Хастингс подтвердил, что герцогиня Сассекская Меган Маркл не планирует возвращаться к профессии актёра. Недавно они с мужем, принцем Гарри, заключили многолетний контракт с онлайн-кинотеатром на производство контента.
Хастингс заявил, что новые партнёры «будут выступать главным образом в качестве продюсеров»,
Они хорошо знают, о чём стоит рассказывать, и мы будем с ним сотрудничать именно в этом качестве, — сказал руководитель платформы.
Герцог и герцогиня Сассекские основали свою продюсерскую компанию, которая займётся производством художественных фильмов, сериалов, документальных картин и детских программ для Netflix.
Ранее сообщалось, что герцогиня Сассекская может снова вернуться к актёрской профессии, чтобы выплатить ипотеку за дом в Санта-Барбаре, писал NEWS.ru.
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